Stand: 31.07.2022 10:26 Uhr 250.000 Euro Schaden nach Brand eines Hauses in Harpstedt

Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Harpstedt (Landkreis Oldenburg) gilt das Gebäude als einsturzgefährdet. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 250.000 Euro. Menschen wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt. An den Löscharbeiten am Samstagabend waren etwa 130 Feuerwehrleute beteiligt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand den Angaben zufolge bereits der komplette Dachstuhl in Flammen. Zur Brandbekämpfung wurden Teile des Gebäudes mit einem Bagger eingerissen. Die Brandursache ist bislang unklar.

