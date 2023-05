Zugunglück in Eschede: Erinnerung an die Tragödie vor 25 Jahren Stand: 26.05.2023 13:37 Uhr Am 3. Juni 1998 prallt ein ICE in Eschede gegen eine Brücke. Es ist das bisher schwerste Zugunglück in der Bundesrepublik. NDR Niedersachsen berichtet eine Woche über die Tragödie und die Folgen.

Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" fährt 200 Kilometer pro Stunde, als sich ein gebrochener Radreifen vor der Betonbrücke in Eschede (Landkreis Celle) an einer Weiche verhakt. Der ICE fährt in die Brücke - ein verheerender Unfall. 101 Menschen verlieren ihr Leben, 105 Reisende werden verletzt. Ersthelfern und Rettungskräften bietet sich ein grausames Bild, das sie vermutlich nie vergessen.

Weitere Informationen Podcast: Zugunglück Eschede - 25 Jahre danach Die Journalistin Miriam Arndts hat bei dem Zugunglück ihre Mutter verloren. Zum Jahrestag der Katastrophe erzählt sie ihre Geschichte und trifft andere Betroffene. mehr

Vom Zugunglück betroffene Journalistin sammelt Geschichten

NDR Niedersachsen blickt zurück: mit einer Wochenserie im Magazin Hallo Niedersachsen im NDR Fernsehen sowie einem Podcast bei NDR 1 Niedersachsen. Miriam Arndts hat bei dem Unglück vor 25 Jahren ihre Mutter verloren. Für den Podcast, der ab dem 1. Juni zu hören ist, hat die Journalistin Überlebende und Hinterbliebene getroffen und mit Anwohnenden gesprochen. Deren Geschichten verwebt sie mit ihrer eigenen. Wie beeinflusst die Katastrophe noch immer das Leben der Betroffenen? Wie erinnern sich die Menschen an diesen Tag im Juni? Hätte der Unfall verhindert werden können?

Unfall in Eschede: Thema der Woche bei Hallo Niedersachsen

Hallo Niedersachsen berichtet ab Montag, 29. Mai, täglich ab 19.30 Uhr im NDR Fernsehen über das Bahnunglück. Die NDR Reporterinnen und Reporter sprechen mit einem Rettungssanitäter, der damals vor Ort war, sowie einem Reisenden, der im ICE "Wilhelm Conrad Röntgen" saß. Das Regionalmagazin schaut außerdem auf die Berichterstattung 1998: Wie wurde das Zugunglück abgebildet? Neben dem Blick in die Vergangenheit zeigt Hallo Niedersachsen in seiner Wochenserie das Eschede der Gegenwart: Welche Bedeutung hat das Unglück heute, 25 Jahre später, in der Gemeinde in der Südheide?

Gedenken vor Ort: Verkehrsminister sprechen in Eschede

Zum Jahrestag der Tragödie soll es dort einen ökumenischen Gottesdienst und ein stilles Gedenken am Mahnmal geben. Nach Angaben der Deutschen Bahn wollen Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), Bahn-Chef Richard Lutz und Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) am 3. Juni in Eschede sprechen. Anschließend ist ein Beisammensein von Hinterbliebenen geplant. Die Bahn erinnert zudem wie jedes Jahr direkt an der Unglücksstelle: Zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr passieren Züge diese mit 60 Kilometern pro Stunde.

Schlagwörter zu diesem Artikel Zeitgeschichte Bahnverkehr Die 90er-Jahre