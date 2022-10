Stand: 27.10.2022 09:03 Uhr Winsen: Sporthalle geht als Flüchtlingsunterkunft in Betrieb

Der Landkreis Harburg nimmt die Sporthalle der Berufsbildenden Schulen Winsen als Flüchtlingsunterkunft in Betrieb. Alle weiteren Unterbringungsmöglichkeiten in den regulären Unterkünften seien ausgeschöpft, sagte ein Sprecher. In der Sporthalle sollen bis zu 180 Menschen aus Krisengebieten untergebracht werden. Landrat Rainer Rempe (CDU) sagte, das könne zwar keine Dauerlösung sein. Möglicherweise müssten aber demnächst noch weitere Sporthallen im Landkreis umfunktioniert werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.10.2022 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flüchtlinge