Waldbrandzentrale Lüneburg nimmt neue Löschanlage in Betrieb Stand: 15.08.2022 07:46 Uhr In der Waldbrandzentrale in Lüneburg wird heute eine neue Löschanlage vorgestellt. Damit sollen aufkommende Feuer schneller bekämpft werden. 50 solcher Systeme will das Land zeitnah anschaffen.

Ziel sei es, schon kleine Waldbrände schnell zu bekämpfen, sagt Helmut Beuke von der Waldbrandzentrale Lüneburg - damit solche Großbrände wie im Gifhorner Moor oder im Harz gar nicht erst entstehen. Viele Brandstellen lägen oft mitten im Wald, nicht direkt an befahrbaren Wegen. Das sorgt für Probleme - weil Standard-Feuerwehrfahrzeuge dort nicht gut hinkommen und es auch an Löschwasser mangelt. Die neuen mobilen Löschanlagen sollen da helfen. Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) stellt die neue mobile Anlage heute in Lüneburg vor.

VIDEO: So schützen Sie den Wald vor Feuer (1 Min)

Anlage passt auf jeden Geländewagen

Vereinfacht handelt es sich dabei um Löschanlagen zum Mitnehmen. Diese können auf jeden Geländewagen einfach installiert werden, hieß es. Das System besteht aus einem Wassertank, Pumpe und Schlauch - und soll dafür sorgen, dass Brände schneller gelöscht werden. Die Einsatztrupps können über unwegsames Gelände fahren, haben mindestens 400 Liter Wasser dabei und können kleine Feuer entweder direkt löschen oder zumindest solange in Schach halten, bis große Löschfahrzeuge angerückt sind.

Land stellt 255.000 Euro zur Verfügung

Bis Ende des Jahres will das Land Niedersachsen 50 dieser Systeme anschaffen. Dafür sollen rund 255.000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Die Finanzierung erfolgt nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums aus dem Maßnahmenpaket "Stadt.Land.Zukunft".

Mehr Waldbrand-Meldungen als je zuvor

Die Waldbrandzentrale steht in diesem Jahr vor einem traurigen Rekord. Mehr als 500 Warnmeldungen wurden bis Ende Juli erkannt und an die Leitstellen weitergegeben. Die Höchstmarke lag zuvor bei 500 Meldungen im ganzen Jahr. Das war 2018, als im Sommer extreme Hitze herrschte. 440.000 Hektar Wald werden allein im besonders gefährdeten nordöstlichen Niedersachsen überwacht. Die Gesamtfläche liegt sogar bei fast einer Million Hektar. Waldbrand-Kameras sind in den Landkreisen Lüneburg, Heidekreis, Uelzen, Gifhorn, Lüchow-Dannenberg und Celle postiert. Länderübergreifend gehen aus Lüneburg auch Warnungen in grenznahe Bereiche nach Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

