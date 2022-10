Viele Corona-Fälle: Bei Metronom und Erixx fallen Züge aus Stand: 19.10.2022 08:12 Uhr Die Eisenbahnbetreiber Metronom und Erixx klagen derzeit über einen hohen Krankenstand beim Personal. Das hat zur Folge, dass viele Zugverbindungen ausfallen. Reisende sollten sich vorher informieren.

"Wir haben einen erhöhten Krankenstand, darunter einen steigenden Anteil an Corona-Erkrankungen", sagte Unternehmens-Sprecherin Miriam Fehsenfeld. Im Oktober gebe es bereits so viele Corona-Fälle wie im September und August zusammen. Dabei handele es sich aber nur um die bekannten Fälle, möglicherweise liege die Dunkelziffer noch höher, so die Sprecherin. Das erschwere eine Prognose darüber, wie lange die angespannte Personalsituation wohl andauert. Erixx und Metronom rechnen mindestens noch in dieser und in der gesamten nächsten Woche mit Problemen.

VIDEO: Ein Tag als Fahrgastbetreuer im Metronom (5 Min)

Gesamtes Streckennetz von Metronom und Erixx betroffen

Betroffen sind den Angaben zufolge Züge im gesamten Streckennetz. Nicht immer gelinge es, bei kurzfristigen Krankmeldungen, Schichten nachzubesetzen, so die Sprecherin. Wenn Züge ausfallen müssten, betreffe das in der Regel gleich mehrere Linien. Die Unternehmen bitten ihre Fahrgäste, sich vor Reiseantritt zum Beispiel auf den Webseiten von Metronom und Erixx oder in den jeweiligen Apps über ihre Zugverbindung zu informieren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.10.2022 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Infektion Bahnverkehr Coronavirus