Stand: 30.11.2022 11:26 Uhr Verkehrskontrolle: Polizei findet 170 Packungen Schokolade

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 73 am Dienstagabend haben Beamte der Polizei Stade ungewöhnliches Diebesgut sichergestellt. Das Fahrzeug war aufgefallen, weil es mit defektem Rücklicht und eingeschalteter Warnblinkanlage unterwegs war. Auf Höhe der Anschlusstelle Stade-Süd hielten die Polizisten den 48-jährigen Fahrer und seinen 19-jährigen Mitfahrer an. Im Auto fanden die Beamten Waren im Gesamtwert von ca. 4.000 Euro, darunter 170 Packungen Merci-Schokolade, 250 Packungen Kaffee, 70 Flaschen Alkoholika, zwei Kaffeeautomaten und etwa 70 Flaschen Duschgel. Laut Polizei konnten die Männer nicht erklären, woher die neuwertigen Waren stammten. Wegen fehlender Haftgründe mussten sie aber wieder entlassen werden, heißt es. Die Ermittler suchen jetzt nach den Eigentümern der Waren und nach Tatorten, an denen in der letzten Zeit derartige Waren gestohlen wurden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.11.2022 | 09:30 Uhr