Urteil: Kein Recht auf Medikament zur Selbsttötung Stand: 02.02.2022 17:51 Uhr Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat am Mittwoch entschieden, dass schwerkranke Menschen kein Recht auf den Erhalt des Betäubungsmittels Natrium-Pentobarbital zur Selbsttötung haben.

Der Staat muss schwerstkranken Menschen dem Urteil zufolge nicht den Zugang zu einem Suizid-Mittel verschaffen. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Nordrhein-Westfalen wies damit die Klagen von drei Personen ab. Diese wollten das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Bonn verpflichten, ihnen ein tödliches Medikament zur Verfügung zu stellen. Zu den Klägern gehört ein 77-Jähriger aus Reppenstedt (Landkreis Lüneburg). Das Gericht in Münster ist auch für ihn zuständig, weil das Bundesinstitut seinen Sitz in Bonn hat.

Sterbehilfe - Namen und Definitionen Die geschäftsmäßige Sterbehilfe hat - trotz ihres Namens - erst einmal nichts mit Geld zu tun. Geschäftsmäßig bedeutet, dass eine Selbsttötung für Patienten regelmäßig und mehrmals angeboten wird. Der Terminus bedeutet also "auf Wiederholung angelegt". Aktive Sterbehilfe - also eine Tötung auf Verlangen, etwa durch eine Spritze - bleibt auch nach dem neuen Urteil des Bundesverfassungsgerichtes verboten. Bei der sogenannten assistierten Sterbehilfe wird das tödliche Medikament nur zur Verfügung gestellt - der Patient nimmt es selbst ein.

Antrag beim BfArM abgelehnt

Der 77-Jährige leidet unter Krebs und dazu an einer Herzerkrankung. Er hatte, genau wie seine Mitstreiter, beim BfArM die Erlaubnis beantragt, das Betäubungsmittel Natrium-Pentobarbital erwerben zu dürfen. Der Antrag wurde abgelehnt - ebenso bei den weiteren Klagenden. Der zweite Kläger ist 51 Jahre alt und leidet seit mehr als 20 Jahren an Multipler Sklerose. Dazu kommt eine Klägerin aus dem Landkreis Schwäbisch-Hall. Sie ist 68 Jahre alt und leidet neben Krebs an multiplen Erkrankungen. Nach Angaben eines OVG-Sprechers forderten die Kläger den Kauf des Medikaments ein, um ihren Selbsttötungswunsch umsetzen zu können - zum Teil unmittelbar, zum Teil sollte das Mittel erworben werden, um es zu einem späteren Zeitpunkt einsetzen zu können.

Bundesverfassungsgericht kippt Verbot - läuft Grundrecht ins Leere?

Im Februar 2020 hatte das Bundesverfassungsgericht das Verbot der organisierten Sterbehilfe in Deutschland gekippt, weil damit das Recht des Einzelnen auf selbstbestimmtes Sterben verletzt werde. Aktive Sterbehilfe, also das Töten auf Verlangen, bleibt dagegen verboten. Bei der assistierten Sterbehilfe, bei der ein tödliches Medikament zur Verfügung gestellt wird, nimmt der Patient das Mittel selbst ein. Anspruch auf Hilfe durch Mediziner oder den Staat gibt es ausdrücklich nicht. Dabei geht es um die Frage, ob das höchstrichterlich festgestellte Grundrecht auf Selbsttötung ins Leere läuft, wenn es faktisch nicht umgesetzt werden kann.



Natrium-Pentobarbital wird in den Niederlanden, Belgien und der Schweiz im Rahmen der dort erlaubten Sterbehilfe eingesetzt.

