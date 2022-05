Tostedt wehrt sich gegen "Landklau" durch Bauern Stand: 04.05.2022 11:19 Uhr Die Samtgemeinde Tostedt (Landkreis Harburg) hat Ärger mit einigen Landwirten aus der Region. Die halten sich offenbar nicht an die vorgegebenen Begrenzungspfosten und pflügen Ackerrandstreifen um.

Die Samtgemeinde hatte bei sieben Äckern die Randstreifen vermessen, abgegrenzt und die Landwirte informiert. In mindestens zwei Fällen hätten die Bauern die Vorgaben der Kommune ignoriert, heißt es. Bürgermeister Peter Dörsam (Grüne) will nun ein weiteres Vorgehen im Gemeinderat abstimmen.

Videos 7 Min Landklau: Bauern beackern öffentlichen Grund (17.05.2016) Es ist ein Ärgernis in vielen Kommunen: Landwirte beackern auch die Randstreifen ihrer Felder, obwohl die eigentlich wichtige Flächen für Pflanzen und Tiere sind. 7 Min

Nur Einzelfälle: Landwirte widersprechen Vorwürfen

Karsten Müller vom Arbeitskreis Naturschutz Tostedt ist wegen des Vorgehens der Bauern sauer. Die Ackerränder seien als Blühstreifen fundamental wichtige Lebensräume für Insekten, sagte Müller dem NDR in Niedersachsen. Es sei gelebte Praxis, dass Landwirte ihre Ackerränder stillschweigend verbreiterten. Das Landvolk Niedersachsen widerspricht. In der Regel hielten sich die Landwirte an die Ackergrenzen, teilte das Landvolk auf NDR Anfrage mit. In Tostedt handele es sich um Einzelfälle.

Der Naturschutzbund (Nabu) fordert die Gemeinden auf, auf den Eigentumsrechten zu bestehen. Die Kommunen sollten die Ackergrenzen genau vermessen und die Einhaltung überprüfen. Eine Nabu-Sprecherin befürchtet allerdings, dass das nicht oft geschieht, weil sich die Gemeinden nicht mit den Landwirten anlegen wollen, die auch oft in Ortsräten vertreten sind. Zudem würden Pflegekonzepte gebraucht, um die Ackerrandstreifen als Lebensraum für Insekten, Wildkräuter und kleine Tiere zu erhalten.

