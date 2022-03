Stand: 12.03.2022 10:23 Uhr Sumte will erneut Hunderte Flüchtlinge aufnehmen

Das in der Flüchtlingskrise 2015 bekannt gewordene Dorf Sumte im Landkreis Lüneburg bereitet die Aufnahme von mehreren Hundert Geflüchteten aus der Ukraine vor. In der Ortschaft in der Gemeinde Amt Neuhaus sollen die Menschen nach Angaben des Landkreises auch medizinische Versorgung und Hilfe für den Alltag erhalten. "Die Häuser in Sumte bieten Platz und Ruhe", sagte Bürgermeister Andreas Gehrke (CDU) laut einer Mitteilung. Im Jahr 2015 hatte das 100-Einwohner-Dorf Sumte für Schlagzeilen gesorgt, weil es 750 Flüchtlinge aufnahm.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.03.2022 | 19:00 Uhr