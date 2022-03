Stand: 03.03.2022 10:15 Uhr Stade: Polizei fasst mutmaßlichen Unfallfahrer

Nach einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht hat die Polizei Stade offenbar den Verursacher ermitteln können. Die Polizei hatte am Dienstag neue Details zum Unfallwagen bekanntgegeben. Nun konnte sie nach Hinweisen aus der Bevölkerung einen 23-Jährigen ausmachen, dessen Auto in den Unfall verwickelt gewesen sein soll. Mit dem Wagen des Verdächtigen soll in der vergangenen Woche auf dem Zubringer zur Elbfähre Wischhafen ein älterer Mann angefahren und schwer verletzt worden sein.

