Stade: Demo erinnert an erschossenen Flüchtling

Mit einer Demonstration in Stade erinnert eine Bürgerinitiative heute an den Tod des Flüchtlings Aman A. vor einem Jahr. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der aus Afghanistan stammende Asylbewerber war damals in Stade von einem Polizisten erschossen worden, nachdem er in einer Flüchtlingsunterkunft mit einer Hantelstange auf Polizisten losgegangen war. Die Staatsanwaltschaft hatte den Tod des 19-Jährigen als Notwehr eingestuft und den Fall geschlossen. Dagegen ist der Bruder des Verstorbenen vorgegangen - nun wird weiter ermittelt. Aktivisten von zwei verschiedenen Bürgerinitiativen, den Grünen im Landkreis Stade und dem Niedersächsischen Flüchtlingsrat fordern, dass der Fall vor Gericht landet. Der Flüchtlingsrat kritisierte, dass es bekannt gewesen sei, dass der Aman A. psychische Probleme hatte. Er fordert, dass die Polizei ihr Vorgehen bei solchen Einsätzen grundlegend ändert.

