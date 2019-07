Stand: 22.07.2019 12:17 Uhr

Segelflieger-Kollision: Lüneburg will Flugverbot

Nach dem Zusammenstoß von zwei Segelflugzeugen über Lüneburg will Oberbürgermeister Ulrich Mädge (SPD) Flüge im Stadtgebiet einschränken lassen. Die Stadt werde die Luftfahrtbehörde auffordern, über bewohnten Bereichen keinen Flugbetrieb von Segelfliegern und Motorsportflugzeugen mehr zuzulassen. Infolge der Kollision am Sonntag in rund 1.000 Metern Höhe waren Trümmerteile in einem Radius von mehreren Kilometern auf den Boden gefallen. Der Rumpf eines Fliegers war in einen Vorgarten gestürzt.

Segelflieger kollidieren über Wohngebiet Hallo Niedersachsen - 21.07.2019 19:30 Uhr Über Lüneburg ist es am Sonntag zu einem Flugunfall gekommen. Einer der Segelflieger konnte noch aus eigener Kraft notlanden. Der andere konnte sich mit einem Fallschirmsprung retten.







Luftsportverein hält Verbot für unrealistisch

Der Vorsitzende des Luftsportvereins Lüneburg hält ein Flugverbot für unrealistisch. Der Vorfall sei zwar ärgerlich, doch bei einem Autounfall werde ja auch nicht plötzlich jede Straße stillgelegt, sagte Vereinschef Richard Meier zu NDR 1 Niedersachsen.

Jahrelanger Streit um Flugplatz

Angesichts des Vorfalls könnte ein langjähriger Streit zwischen Verein und Stadt um den örtlichen Flugplatz verstärkt in den Fokus rücken. 2014 hatte der Stadtrat beschlossen, den Betreibervertrag für das Gelände am Stadtrand Ende Oktober 2020 auslaufen zu lassen. Auf dem Areal soll ein Gewerbegebiet entstehen. Der Luftsportverein hat versucht, dies zu verhindern, mittlerweile jedoch die Ausweisung einer neuen Fläche beantragt, wie die Lüneburger "Landeszeitung" im Juni berichtete. Derzeit sind auf dem Flugplatz knapp 50 Flugzeuge und Hubschrauber untergebracht - unter anderem das Löschflugzeug der Feuerwehr.

Flugbehörde untersucht Zusammenstoß

Die Kollision der beiden Segelflugzeuge wird nun von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig untersucht. Bis Ergebnisse zur Unfallursache vorliegen, könnte es den Angaben zufolge mehrere Wochen dauern. Es sei viel Glück im Spiel gewesen, dass niemand durch umherfliegende Wrackteile verletzt worden sei, heißt es von der Polizei.

Piloten retten sich durch Notlandung und Fallschirm

Am Sonntag waren über dem Lüneburger Stadtteil Moorfeld zwei Flugzeuge zusammengestoßen. Einer der Piloten, ein 70-Jähriger, schaffte es laut Polizei seinen Segelflieger auf dem Flugplatz notzulanden. Der andere Pilot, ein 56-Jähriger, rettete sich mithilfe eines Fallschirms und landete schwer verletzt auf einem Feld nördlich von Moorfeld. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Klinikum Lüneburg. Beide Piloten kommen den Angaben zufolge aus der Region Lüneburg und sind erfahrene Segelflieger.

Der materielle Schaden liegt laut erster Schätzung der Polizei bei rund 30.000 Euro.

