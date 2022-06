Schöne Töne auf der A7: Schweden musizieren spontan im Stau Stand: 07.06.2022 12:50 Uhr Im Stau zu stehen macht bekanntlich wenig Laune. Umso ärgerlicher, wenn es auf der Rückreise aus dem Kurzurlaub nicht voran geht - wie Pfingstmontag auf der A7 zwischen Walsrode und Bad Fallingbostel.

Eine kleine Gruppe junger Schweden hat sich die Stimmung jedenfalls nicht vermiesen lassen, als am Vormittag auf beiden Seiten der Autobahn für drei Stunden nichts mehr ging. Sie zückten kurzerhand Banjo, Saxophon, Keyboard, Flöte und Trompete und spielten spontan für die Wartenden fröhlich drauflos. Unter anderem gaben die Musikerinnen und Musiker den Gospelklassiker "When The Saints Go Marching In" zum Besten - der richtige Drive für den Stillstand. Dass sie dabei ihren Bus verließen und kurz vor dem Dreieck Walsrode eine kurze Strecke auf der Fahrbahn Richtung Hannover liefen, ist genau genommen nicht erlaubt. Der Applaus des überraschten Publikums war den Schweden für die heitere Abwechslung dennoch sicher.

Mann droht auf Autobahn mit Bombe

Zu der Vollsperrung war es gekommen, weil ein laut Polizei psychisch kranker Mann in einem Wohnwagen mit einer Bombe gedroht hatte. Die Beamten sperrten daraufhin beide Fahrtrichtungen zwischen 8.33 und 11.40 Uhr. Sprengstoff fanden die Ermittler nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 07.06.2022 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A7 Straßenverkehr