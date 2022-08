Schäden nach Unwetter: Fahrgäste sitzen auf Bahnhöfen fest Stand: 05.08.2022 09:18 Uhr Ein Unwetter hat am frühen Donnerstagabend den Bahnverkehr zwischen Hamburg und Bremen lahmgelegt. Bei Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) waren Bäume auf die Gleise gestürzt.

Inzwischen ist die Strecke wieder freigegeben, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn dem NDR in Niedersachsen sagte. Die Aufräumarbeiten hätten bis weit in die Nacht hinein gedauert. Fahrgäste mussten mit Bussen an ihr Ziel gebracht werden. Nach Angaben der Eisenbahngesellschaft Metronom war es allerdings nicht so einfach, Busunternehmen zu finden, die noch freie Kapazitäten hatten. Für Fahrgäste bedeutete das zum Teil lange Wartezeiten an den Regionalbahnhöfen - etwa in Rotenburg, Buchholz und Tostedt. Die Johanniter waren laut Metronom vor Ort, um die Reisenden zu versorgen.

Reisende müssen Zug auf offener Strecke verlassen

Für den Metronom blieb es nicht nur bei der gesperrten Strecke, es wurden zudem zwei Züge von herabfallenden Ästen beschädigt. Beide konnten nicht mehr weiterfahren. Die Fahrgäste mussten dann auf offener Strecke den Zug verlassen und zum nächsten Bahnhof gebracht werden. Richtig rund läuft es beim Metronom auch heute Morgen noch nicht. Vereinzelt kommt es noch zu Verspätungen. Die Fahrgäste sind deshalb dazu aufgerufen, sich vor der Abfahrt zu informieren, ob ihr Zug pünktlich ist.

Blitz löst Feldbrand in Harpstedt aus

Auch andernorts haben Blitzeinschläge am Donnerstag Schäden verursacht: In Harpstedt im Landkreis Oldenburg geriet ein Feld in Brand. Die Feuerwehr konnte das aber schnell löschen. In Hamburg-Heimfeld löste ein Blitz ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus aus. Verletzt wurde niemand. Der Deutsche Wetterdienst hatte am frühen Donnerstagabend eine Unwetterwarnung für Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern herausgegeben.

