Stand: 22.01.2022 11:11 Uhr Rübenkampagne: Zuckerrübenanbauer sprechen von guter Ernte

Die Zuckerrübenkampagne in Niedersachsen geht zu Ende. 80 Tonnen Rüben pro Hektar konnten durchschnittlich geerntet werden - etwa zehn Prozent mehr als im Schnitt der vergangenen fünf Jahre. Nach Angaben eines Nordzucker-Sprechers haben ausreichende und gut verteilte Niederschläge für die gute Ernte gesorgt. Etwa vier Monate sind Laster mit Rüben in die niedersächsischen Zuckerwerke gefahren. In den Werken Uelzen und Schladen sind an diesem Wochenende die letzten Rüben angeliefert worden. Für den Dachverband der Norddeutschen Zuckerrübenanbauer war es eine gute Kampagne. Probleme habe es trotzdem gegeben, sagt Geschäftsführer Heinrich-Hubertus Helmke. Pilze hätten den Rübenblättern im Sommer massiv zugesetzt. Auch der Zuckergehalt der einzelnen Rüben sei nicht so hoch ausgefallen.

