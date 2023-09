Stand: 26.09.2023 09:52 Uhr Rotenburg: 78-Jähriger seit mehreren Tagen vermisst

Die Polizei in Rotenburg sucht nach dem vermissten Bernd-Rüdiger Götze. Der 78-Jährige wird seit Freitagnachmittag vermisst. Er brauche dringend medizinische Behandlung. Bisher konnte er aber trotz mehrere Suchmaßnahmen nicht gefunden werden. Einzig der Rollator, mit der der Vermisste unterwegs war, konnte gefunden werden, teilte die Polizei mit. Am Wochenende war mit Hunden gesucht worden, nach einem Zeugenhinweis war dann am Montag eine Drohne in der Schnuckenheide in Hemsbünde (Landkreis Rotenburg) im Einsatz. Bernd-Rüdiger Götze war zuletzt zur Kurzzeitpflege in einem Rotenburger Seniorenheim untergebracht. Er ist 1,70 Meter groß, hat dichtes graues Haar und eine beginnende Demenz. Zeugen, die ihn gesehen haben können sich unter Telefon (04261) 94 70 telefonisch bei der Rotenburger Polizei melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.09.2023 | 06:30 Uhr