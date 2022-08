Stand: 08.08.2022 14:31 Uhr Prozess: Hat 29-Jährige mehrfach Feuer in Rotenburg gelegt?

Eine 29-Jährige muss sich seit Montag in Verden vor Gericht verantworten. Ihr wird vorgeworfen, in Rotenburg (Wümme) mehrfach Feuer gelegt zu haben. Die Frau hatte in einem Zimmer der Rotenburger Werke gewohnt, als im Dezember dort ein Feuer entdeckt worden war. Sie selbst hatte zwar noch in der Zentrale angerufen und den Brand gemeldet, da war der Rauch in dem Zimmer aber schon entdeckt und die Feuerwehr alarmiert worden. Später habe die Angeklagte auch noch in einem Patientenzimmer in einer anderen Einrichtung Feuer gelegt, so die Staatsanwaltschaft Verden. Die 29-Jährige äußerte sich zum Prozessauftakt nicht zu den Vorwürfen. Die Richter wollen nun prüfen, ob die Angeklagte psychisch krank ist.

