Panzer-Unfall in Bergen: Staatsanwaltschaft ermittelt Stand: 15.02.2022 14:42 Uhr Nachdem im Dezember 2021 zwei Menschen bei einer Gefechtsübung der Bundeswehr in der Nähe von Celle starben, ermittelt die Staatsanwaltschaft nun gegen zwei Besatzungsmitglieder eines Kampfpanzers.

Die beiden getöteten Bundeswehrangehörigen saßen in einem Geländewagen, der bei einer Gefechtsübung auf dem Truppenübungsplatz in Bergen von dem Kampfpanzer überrollt wurde. Jetzt werde gegen zwei Männer, die den Panzer gesteuert haben sollen, wegen fahrlässiger Tötung ermittelt, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden am Dienstag mit. Im Fokus der Ermittlungen stehen den Angaben zufolge der 26-jährige Kommandant des Panzers und der 35-jährige Fahrer. Derzeit werde ein Gutachten erstellt, das Klarheit über den Unfallhergang bringen soll, so der Sprecher.

Unfall ereignet sich bei einem Offizierlehrgang

Bei dem Unfall Anfang Dezember des vergangen Jahres waren worden ein 31-jähriger Offizier und ein 62-jähriger Zivilangestellter der Bundeswehr getötet. In dem Panzer, der den militärischen Geländewagen überrollte, saßen insgesamt vier Soldaten. Die Männer hatten wie rund 200 weitere Soldaten an diesem Tag an einer Übung auf dem Truppenübungsplatz Bergen teilgenommen, die im Rahmen eines Offizierlehrgangs stattfand. "Die Panzertruppenschule trauert", sagte der Kommandeur und Brigadegeneral Ullrich Spannuth kurz nach dem Unfall. Alle seien tief betroffen und bestürzt. Die vier Soldaten, die in dem Kampfpanzer gesessen hatten, würden psychologisch betreut, hieß es damals.

