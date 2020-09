Stand: 14.09.2020 09:06 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Missbrauchs-Vorwürfe gegen Kita-Mitarbeiter

Eltern in der Gemeinde Rosengarten (Landkreis Harburg) erheben Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter einer Kindertagesstätte. Die Polizei bestätigt, dass mehrere Anzeigen wegen sexuellen Missbrauchs eingegangen sind. Der Mann hatte erst vor wenigen Wochen in der AWO-Kita im Ortsteil Nenndorf angefangen. Ihm wird vorgeworfen, dass er sich an mindestens einem Kind vergangen haben soll. Der Mitarbeiter sei als Springer sowohl in der Krippe, als auch in Kindergarten-Gruppen eingesetzt worden, heißt es von der zuständigen Geschäftsstelle der Arbeiterwohlfahrt.

Beschuldigter wurde freigestellt

Alle Eltern der betroffenen Kindertagesstätte sind laut AWO informiert worden. Auch Kinderschutzbund und Jugendamt seien hinzugezogen worden, sagte der für Kitas in Rosengarten zuständige Bereichsleiter. Der beschuldigte Mitarbeiter sei freigestellt worden. Die Kita hatte erst im Januar eröffnet. Bis heute gibt es Probleme, die ausgeschriebenen Stellen zu besetzen. Dies ist laut AWO aber ein flächendeckendes Problem. Das polizeiliche Führungszeugnis des nun Beschuldigten sei einwandfrei gewesen.

