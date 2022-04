Stand: 01.04.2022 14:04 Uhr Mehrere Landkreise heben Stallpflicht auf

In den Landkreisen Stade, Emsland, Cloppenburg und Vechta ist das Aufstallungsgebot für Hausgeflügel aufgehoben. Als Grund nannte der Landkreis Vechta eine aktualisierte Risikobewertung. Diese habe ergeben, dass die Aufstallung von Geflügel nicht mehr erforderlich sei, um ein Einschleppen oder Verschleppen der Geflügelpest durch Wildvögel zu vermeiden. Im Landkreis Stade mussten rund 1.500 Geflügelhaltende über fünf Monate ihre Tiere wegen der Vogelgrippe im Stall lassen. Die Gebiete entlang der Elbe sind Geflügelpest-Risikogebiet, weil Wildvögel aus ganz Europa durch die Region ziehen. In den Landkreisen Oldenburg und Cuxhaven endete die Stallpflicht für Geflügel bereits am Donnerstag.

Weitere Informationen Geflügelpest: Seit November 390.000 Tiere im Land gekeult Das Agrarministerium hat in dieser Saison bereits 21 Ausbrüche festgestellt. Der jüngste trifft erneut das Emsland. (14.02.2022) mehr

