Stand: 03.08.2022 09:36 Uhr Mehrere Autos brennen in Lüneburg - Brandstiftung vermutet

Bei einer Brandserie in Lüneburg sind in der Nacht zu Mittwoch mehrere Autos beschädigt worden. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Zunächst stand gegen 1.30 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz am Kreidebergsee ein Wagen in Flammen. Rund eine Stunde später wurden die Einsatzkräfte an gleich drei verschiedene Tatorte im Stadtteil Kaltenmoor gerufen. Dort brannten insgesamt fünf weitere Autos sowie eine mobile Toilette. Erste Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Es gebe bislang keine Verdächtigen, und die Ermittlungen dauerten an, teilte ein Polizeisprecher mit. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden. Wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei zunächst nicht abschätzen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 03.08.2022 | 09:30 Uhr