Stand: 17.05.2021 08:52 Uhr Lüneburger Heide: Stärkerer Fokus auf Ackerwildkräuter

Ein neuer Themenweg des Vereins Naturschutzpark informiert über Ackerwildkräuter in der Lüneburger Heide. Auf 17 Info-Tafeln rund um den Tütsberg gibt es Wissenswertes über seltene und gefährdete Pflanzen. Nach Angaben eines Sprechers hat der Verein Naturschutzpark gemeinsam mit der Leuphana- Universität in den vergangenen Jahren die Ackerwildkräuter in der Lüneburger Heide intensiv untersucht.

