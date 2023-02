Stand: 12.02.2023 13:05 Uhr Lüneburg kürt den 18. schwulen Heidekönig

Lüneburg hat mit Alexander Tesmer einen neuen schwulen Heidekönig. Der 45-Jährige wurde am Samstagabend im Museum der Hansestadt in sein neues Amt gewählt. Abgestimmt haben auch Hoheiten aus der Region wie etwa Weinköniginnen, Heideköniginnen und Kartoffelköniginnen. Tesmer wird als Heidekönig Feste in der Region besuchen und und für die Akzeptanz nicht-heterosexueller Menschen werben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.02.2023 | 14:00 Uhr