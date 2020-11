Lüneburg: Person aus islamistischer Szene in Gewahrsam Stand: 06.11.2020 20:00 Uhr Die Polizei hat am Freitag bei einem Großeinsatz in den Landkreisen Lüneburg und Stade eine Person, die der islamistischen Szene zuzurechnen ist, festgenommen.

Anlass waren "ernstzunehmende Hinweise auf unmittelbar bevorstehende schwere Straftaten", wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Mit den ebenfalls am Freitag durchgeführten Razzien unter anderem in Osnabrück gegen Verdächtige aus der Islamisten-Szene, die Kontakt zum späteren Attentäter aus Wien gehabt haben sollen, hatte der Einsatz offenbar nichts zu tun. Derzeit sei kein Bezug ersichtlich, sagte eine Polizeisprecherin NDR.de.

Gewahrsam aufgrund Gefahrenabwehrgesetz

Die Fahndung sei kurzfristig aufgrund der vorliegenden Hinweise erfolgt. Zu weiteren Details, etwa wann und wo die Polizeiaktion erfolgte und um welche befürchtete Straftaten es sich handelt, wollte die Sprecherin keine Angaben machen. Die verdächtige Person wurde nach einem Beschluss des Amtsgerichts Lüneburg in Langzeitgewahrsam genommen. Dieser kann bis zu 14 Tage andauern. Grundlage ist das niedersächsische Gefahrenabwehrgesetz. Weitere Ermittlungen liefen, so die Sprecherin.

