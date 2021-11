Stand: 22.11.2021 08:58 Uhr Landkreis Lüneburg: Impfteams werden aufgestockt

Der Landkreis Lüneburg wird künftig mit fünf statt drei mobilen Impfteams unterwegs sein. Außerdem sollen die Impfteams Räumlichkeiten in der Stadt bekommen, sagte Landrat Jens Böther (CDU) dem NDR in Niedersachsen. Die Industrie- und Handelskammer stelle ab dem 29. November zentrumsnah Räumlichkeiten zur Verfügung. Dadurch könne den Impfteams die Arbeit angenehmer gemacht werden, "man bekommt ja irgendwann kalte Finger, wenn man die Spritzen aufzieht", sagte Böther. "Wir werden dann morgens letztendlich dort anrücken, Sachen aufbauen und abends dann auch wieder abrücken mit den mobilen Impfteams, es wird also nicht fest installiert sein." Das Angebot solle über einige Tage bestehen.

