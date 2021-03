Landkreis Harburg: Razzien gegen Clan-Kriminalität Stand: 09.03.2021 16:13 Uhr Die Polizei hat zwölf Wohnungen und Gewerberäume in Winsen/Luhe, Buchholz, Seevetal und Hamburg durchsucht. Hintergrund ist ein Bandendiebstahl in einem Supermarkt-Zentrallager in Stelle.

In der Nacht zum 14. Januar waren vier Männer bei dem Diebstahl Im Landkreis Harburg gefilmt worden. Sie erbeuteten dabei Zigaretten im Wert von 260.000 Euro, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stade mitteilte. Ins Visier der Ermittler gerieten sechs Männer im Alter von 24 bis 61 Jahren, die das Ganze geplant haben sollen - einer von ihnen war in dem Supermarkt-Lager angestellt.

Polizei hofft auf neue Hinweise

Bei den Durchsuchungen im Landkreis Harburg und in Hamburg am Dienstagmorgen waren mehr als 200 Beamte im Einsatz, so die Polizei. Sie stellten Beweise sicher, darunter auch Zigaretten. Festgenommen wurde bisher aber niemand, heißt es. Die Ermittler rechnen die Tat Mitgliedern eines Clans zu. Nicht alle Beteiligten sind den Ermittlern bekannt. Deshalb wurden am Dienstag Bilder aus dem Überwachungsvideo veröffentlicht. Zeugen, die Hinweise zu den Männern oder dem Lkw machen können, sollen sich unter der Telefonnummer (04171) 7960 bei der Polizei in Winsen melden.

Dieses Thema im Programm: Regional Lüneburg | 09.03.2021 | 15:00 Uhr