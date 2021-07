Kostenlose Corona-Tests: Es hakt bei der Digitalisierung Stand: 29.07.2021 14:54 Uhr Ab Sonntag sollen die Ergebnisse von Corona-Tests direkt in die Corona-Warn-App übertragen werden. Doch im Nordosten des Landes hakt es bei der IT-Infrastruktur.

Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) hat nun signalisiert, dass es für die Betreiber eine Übergangsphase geben werde. Testzentren müssten nicht schließen. Der Streit über die Digitalisierung der Testergebnisse kommt zu einer schlechten Zeit: Der Landkreis Lüneburg kämpft seit Tagen mit höheren Inzidenzen. Auch andernorts steigen die Zahlen. In einigen Bereichen des öffentlichen Lebens werden die kostenlosen Bürgertests als Schutzmaßnahme wieder wichtiger.

Telekom kommt mit der Software nicht hinterher

Doch in vielen Testzentren in den Landkreisen Lüneburg und Harburg ist die neue Software noch nicht angekommen. Die Telekom schafft es derzeit nicht, die Zugänge flächendeckend bereit zu stellen. Zudem müssten Helferinnen und Helfer in den Programmen geschult werden. Für die drei großen Sozialverbände Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und Johanniter, die im Nordosten viele Testzentren betreiben, sei dies in der Kürze nicht machbar, selbst wenn die Software rechtzeitig ankäme, hieß es. Das Problem: Werden Testergebnisse nicht digital ausgestellt, droht der Bund damit, die Kosten nicht zu übernehmen. Daher befürchteten Betreiber, ihre Zentren gegebenenfalls schließen zu müssen.

Postleitzahl:

Geduld bei der Umstellung gefragt

Die Testzentren müssen jetzt weiterarbeiten und parallel die Digitalisierungs-Strukturen aufbauen. Die Betreiber bitten während der Umstellung um Geduld. Bürgerinnen und Bürger, die kein Smartphone benutzen, sollen auch zukünftig ihre Corona-Testergebnis auf einem Zettel ausgedruckt bekommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 29.07.2021 | 15:00 Uhr