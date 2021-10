Stand: 14.10.2021 14:32 Uhr Kompostierbare Kleidung? Leuphana-Uni vergräbt Bio-Pullis

Pilotprojekt an der Leuphana-Universität in Lüneburg: Während der Einführungswoche für Erstsemester werden von der Uni rund 200 Pullover mit dem Logo der Hochschule verteilt. Die Pullis wurden von einem Lüneburger Startup bestellt und sollen mit Aufdruck komplett biologisch abbaubar. Um das unter Beweis zu stellen, sind am Donnerstag im Biotop-Garten der Leuphana zwei der Pullis vergraben worden. Nach einigen Monaten sollen sie wieder ausgegraben werden, um zu sehen, wie weit sie zerfallen sind. Der Versuch werde wissenschaftlich ausgewertet, teilte die Uni mit. Nach Angaben der Organisatoren ist die Leuphana die erste Hochschule Deutschlands, die die Kreislaufwirtschaft im Bereich Textilien aktiv unterstützt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 14.10.2021 | 08:30 Uhr