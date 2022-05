In Nordost-Niedersachsen läuft zweite Phase der NATO-Manöver Stand: 10.05.2022 14:35 Uhr Das NATO-Manöver auf den Truppenübungsplätzen in den Landkreisen Heidekreis und Celle ist in die zweite Phase eingetreten. Die Großübung "Wettiner Heide" dauert bis zum 20. Mai.

In Munster und Bergen nehmen laut Landeskommando Niedersachsen rund 7.500 Soldatinnen und Soldaten aus neun Nationen sowie rund 2.000 Fahrzeuge an der Großübung teil. Rund um die Truppenübungsplätze sind auch in den kommenden Tagen militärische Schwertransporte zu erwarten. Den Angaben zufolge sollen im Landkreis Lüchow-Dannenberg die Bundesstraßen 71, 191 und 248 betroffen sein.

Bundeswehr bereitet sich auf Führung der Schnellen Eingreiftruppe vor

Die Bundeswehr bereite sich darauf vor, 2023 die Schnelle Eingreiftruppe des nordatlantischen Bündnisses anzuführen, hatte ein Landeskommando-Sprecher gegenüber dem NDR in Niedersachsen zu Beginn gesagt. Neben der Bundeswehr haben Norwegen und die Niederlande die größten Kontingente in die Heide entsendet. Die Übung sei Teil einer seit Jahren geplanten Serie und stehe nicht unmittelbar im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, heißt es. Dennoch sende sie ein wichtiges Zeichen der Bündnis-Solidarität, so der Sprecher.

