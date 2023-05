Stand: 03.05.2023 09:46 Uhr Hollenstedt: Feuer greift von Carport auf Einfamilienhaus über

Nach einem Brand an einem Einfamilienhaus in Hollenstedt (Landkreis Harburg) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Das Feuer war am Dienstagmittag in einem am Haus angrenzenden Carport ausgebrochen. Löschversuche von Anwohnern scheiterten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. In der Folge griffen die Flammen auf einen im Carport geparkten Wagen sowie auf das Haus über. Das Gebäude ist laut Feuerwehr zunächst unbewohnbar. Die Ermittler schätzen den Schaden auf mehr als 100.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt - die Bewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht.

