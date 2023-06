Heide und Harz sind im Sommer gut gebucht Stand: 28.06.2023 09:53 Uhr Die Sommerferien stehen kurz bevor - und die Tourismusbranche in Harz und Heide ist mit den bisherigen Buchungen zufrieden. Es sind aber überall noch genügend Betten frei.

Auch das Sommergeschäft werde von der Kurzentschlossenheit der Gäste und damit von Spontanbuchungen geprägt sein, sagte eine Sprecherin des Harzer Tourismusverbandes. Diesen Trend bestätigt auch der Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH, Ulrich von dem Bruch. Je nach Wetterlage buchten Gäste auch noch sehr kurzfristig, "manchmal eine Stunde vorher".

80 Prozent der Betten in der Lüneburger Heide belegt

Nach dem Rekordjahr 2022 laufe die Saison gut an, sagt von dem Bruch. Derzeit ist die Lüneburger Heide zu 80 Prozent ausgebucht. Es sind aber bisher auch nur in Nordrhein-Westfalen Sommerferien. "Dafür, dass das das einzige Bundesland ist, bin ich zufrieden", erklärt von dem Bruch. Zur Heideblüte im August seien die Ferienwohnungen und Hotels zu 90 Prozent ausgelastet. Im vergangenen Jahr hatten die Touristiker in der Lüneburger Heide erstmals sechs Millionen Übernachtungen verbucht. Als erstes Bundesland ist am vergangenen Donnerstag Nordrhein-Westfalen in die Ferien gestartet. In der kommenden Woche folgen dann Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt.

Besucher informieren sich über Entwicklung des Waldes

Auch im Harz ist die Auslastung laut Tourismusverband bereits gut. Auf den bevorstehenden Sommer blicke die Branche in der Region optimistisch. Die klimatischen Veränderungen mit Trockenheit und Hitze haben nach Angaben der Sprecherin keinen Einfluss auf das Buchungsverhalten. Sie seien aber bei den Gästen präsent. "So informieren sich Gäste und Besucher oft vorab bei Tourist-Informationen und in den Unterkünften zur Waldentwicklung und zur Waldbrand-Gefahr."

