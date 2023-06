Harz: Waldbrand am Brocken ist gelöscht Stand: 07.06.2023 12:25 Uhr Ein Feuer nahe des Brocken, das seit Sonntag die Einsatzkräfte beschäftigt hat, gilt als gelöscht. Der Stadt Wernigerode zufolge sind in den vergangenen Stunden keine neuen Glutnester aufgetreten.

Der Einsatz soll nach Angaben der Stadt noch am Montagabend beendet werden. Ein Löschflugzeug konnte seinen Einsatz bereits am Montagvormittag beenden, hieß es weiter. Allein dieses Flugzeug habe den Angaben zufolge am Sonntag und Montag mit etwa 65.000 Litern Wasser zur Brandlöschung beigetragen. In den Stunden nach der Löschung sollte es Nachkontrollen geben.

Feuerwehr bekämpft Glutnester

Am Sonntag war im Harz nahe des Brockens ein Waldbrand ausgebrochen. Auch die Feuerwehr Braunlage war in den Einsatz involviert, um etwaige Glutnester zu bekämpfen, teilte die Feuerwehr Goslar dem NDR in Niedersachsen mit. Dem MDR Sachsen Anhalt zufolge waren im Brandgebiet zeitweise bis zu 120 Kräfte von Feuerwehr, THW, Polizei und Nationalpark im Einsatz. Der Nationalpark Harz hat drei Holzerntemaschinen, sogenannte Harvester, und einen Bagger zum Aufräumen bereitgestellt. Montagmorgen konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden.

Rund hundert Menschen mit Bussen evakuiert

Zeugen hatten den Brand den Angaben nach am Sonntagnachmittag am Königsberg bei Schierke entdeckt. Durch wechselnde Winde hätten sich die Flammen schnell auf etwa zwei Hektar Fläche ausgebreitet, teilte eine Stadtsprecherin mit. Die Brockenbahn stellte den Verkehr in dem betroffenen Bereich ein. Rettungskräfte evakuierten rund 100 Menschen, die sich in der Nähe des Brandes aufhielten und dort zu Fuß unterwegs waren, mit Bussen aus der Gefahrenzone.

Mehrere Brände in der Region

Die Feuerwehr Schierke veröffentlichte am Sonntag via Facebook Videoaufnahmen von dem Brand. Bereits im vergangenen Jahr hatte in der Gegend mehrfach der Wald gebrannt. Bei einem Feuer im August 2022 waren zeitweise rund 500 Einsatzkräfte an den Löscharbeiten beteiligt, darunter auch Einsatzkräfte aus Niedersachsen. Die steilen Hanglagen und das zerklüftete Gelände erschwerten die Arbeiten.

