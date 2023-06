Stand: 27.06.2023 11:35 Uhr Vorbote für die Heideblüte: Glockenheide blüht

In der Lüneburger Heide blüht die erste Glockenheide. Sie gilt als Vorbote der großen Heideblüte. Traditionell blüht die Glockenheide vier bis sechs Wochen vorher. Sie bildet dabei keine großen lilafarbenen Teppiche, sondern blüht eher in einzelnen Gruppen. Dieses Jahr seien die ersten Blüten ähnlich früh wie letztes Jahr gesichtet worden, heißt es von der Lüneburger Heide GmbH. Das sei ein Signal, dass es bis zur großen Heideblüte nicht mehr lange dauern würde. Experten erwarten für dieses Jahr eine sehr intensive Blüte in der Lüneburger Heide.

