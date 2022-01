Stand: 21.01.2022 10:36 Uhr Gesundheitsamt in Harburg priorisiert Corona-Meldungen

Überall in Niedersachsen steigen die Corona-Infektionszahlen. Erste Gesundheitsämter schaffen es nicht mehr, alle Betroffenen über ihre Quarantäne-Pflicht zu informieren. Im Landkreis Harburg, dessen Sieben-Tage-Inzidenz bei mehr als 1.000 liegt, kommt das Gesundheitsamt nicht mehr mit der Aufarbeitung hinterher und priorisiert mittlerweile die Meldungen. Nur noch Infizierte in Kindertagesstätten, Schulen und bei der Risikogruppe der über 60-Jährigen werden vom Gesundheitsamt kontaktiert. Wer nicht persönlich angerufen wird, muss seinen Quarantäne-Bescheid und später den entsprechenden Genesenen-Nachweis nun selbst beantragen. Im Landkreis Harburg sind derzeit mehr als 200 Klassenverbünde in Quarantäne.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 21.01.2022 | 09:30 Uhr