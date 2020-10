Stand: 09.10.2020 12:49 Uhr Gebaut für NSDAP-Mitglieder: Debatte um Stader Ostmarkstraße

Die Ostmarkstraße sorgt in der Stader Politik erneut für Diskussionen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Ratsfraktionen wollen intern noch einmal beraten, ob die Straße umbenannt wird. Das wurde am Donnerstag im Kulturausschuss vereinbart. Im vorigen Jahr hatte der Rat einen neuen Namen noch abgelehnt - geplant war nur ein Gedenkstein. Nachforschungen haben aber nun ergeben, dass die Siedlung an der Ostmarkstraße in der Nazi-Zeit gezielt für verdiente NSDAP-Mitglieder gebaut wurde. Auch der Name der benachbarten Sudetenstraße steht deshalb jetzt infrage.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.10.2020 | 06:30 Uhr