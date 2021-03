Stand: 30.03.2021 12:37 Uhr Fleestedt: A7 nach Lkw-Unfall dicht

Die Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hamburg ist am Dienstagmittag zwischen den Anschlussstellen Fleestedt und Marmstorf (Landkreis Harburg) voll gesperrt worden. Grund dafür ist ein Unfall, bei dem ein Lkw aus bislang ungeklärter Ursache auf einen anderen Lastwagen auffuhr. Dabei wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. Nach der Kollision liefen große Mengen Kraftstoff aus und verteilten sich auf der Fahrbahn. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, der Umleitung über die U56 in Richtung Marmstorf zu folgen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.03.2021 | 13:30 Uhr