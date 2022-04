Stand: 20.04.2022 13:08 Uhr Feuerwehr rückt zu explodierter Steckdose in Schlafzimmer aus

Eine Steckdose hat offenbar in einem Wohnhaus im Visselhöveder Ortsteil Nindorf (Landkreis Rotenburg) einen heftigen Brand ausgelöst. Laut Polizei stiegen dicke Rauchwolken aus dem Obergeschoss, als die Feuerwehr am Mittwochmorgen an dem Haus eintraf. Ein Atemschutztrupp musste sich in die Wohnung und bis zur brennenden Mehrfachsteckdose im Schlafzimmer vorkämpfen. Mit einer Wärmebildkamera suchten die Retter dann nach einzelnen Gegenständen, um sie aus dem Schlafzimmer zu retten und keinen weiteren giftigen Gase austreten zu lassen. Mit einem Drucklüfter pressten sie den Rauch schließlich aus dem Raum heraus. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Das Obergeschoss ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Warum die Steckdose in Flammen aufging, ist unklar.

