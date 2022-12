Stand: 29.12.2022 12:13 Uhr Feuerwehr im Wendland verzeichnet deutlichen Zuwachs

Exakt 3.003 Männer und Frauen versehen in den insgesamt 64 Ortsfeuerwehren im Wendland jetzt ihren Dienst. Die Zahl der freiwilligen Feuerwehrleute in der Region liegt damit erstmals seit 2009 wieder über 3.000. Mehr als 150 neue Einsatzkräfte konnten im Jahr 2022 dazu gewonnen werden, wie der Kreisfeuerwehrverband mitteilte. Der deutliche Zulauf könne daran liegen, dass die Menschen nach Katastrophen, wie zum Beispiel der Flut im Ahrtal, für die Arbeit von Rettungsdiensten sensibilisiert sind, sagt ein Sprecher des Verbandes. Allerdings habe die Feuerwehr im Landkreis Lüchow-Dannenberg mit der Kampagne "112 Prozent Ehrenamt" auch Werbung für sich gemacht. Dass der Zuwachs bei der Feuerwehr aber kein sprichwörtliches Strohfeuer ist, zeigt sich nach Ansicht des Verbandes auch an den Ausbildungszahlen. Insgesamt haben demnach 350 Frauen und Männer in diesem Jahr einen Lehrgang in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Dannenberg besucht.

