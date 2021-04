Erfolg vor Gericht: Heide Park Soltau darf aufmachen Stand: 21.04.2021 16:15 Uhr Der Heide Park in Soltau darf unter strengen Hygieneauflagen wieder öffnen. Das hat das Verwaltungsgericht Lüneburg jetzt in einem Eilverfahren entschieden.

Laut Niedersächsischer Corona-Verordnung dürfen zwar Zoos und Tierparks, nicht aber Freizeitparks öffnen - als riskant wegen möglicher Ansteckungsgefahr gelten nämlich die Fahrgeschäfte. Der Heide Park in Soltau will diese Gefahr mithilfe eines Hygienekonzepts minimieren und konnte die Richter am Lüneburger Verwaltungsgericht überzeugen.

Richter: Nicht riskanter als Zoos

Der Park habe ein sehr stimmiges Konzept vorgelegt, begründete eine Gerichtssprecherin die Entscheidung von Mittwoch. Neben einer Test- und Maskenpflicht gehört dazu auch ein eigenes Testzentrum am Heide Park. Zudem sollen nur halb so viele Gäste wie üblich eingelassen werden. In den Fahrgeschäften gelten besondere Abstandsregeln. Durch das Hygienekonzept und eine damit geringere Ansteckungsgefahr sei der Heide Park mit Zoos und Tierparks gleichzusetzen, befanden die Richter. Alle Aktivitäten fänden auch in dem Freizeitpark draußen statt.

Noch unklar, wann Heide Park öffnet

Der Beschluss gelte erst einmal nur für den Heide Park, sagte die Gerichtssprecherin. Sie rechne aber damit, dass nun auch andere Parks klagen könnten - etwa der Serengeti-Park in Hodenhagen, der auch Fahrgeschäfte betreibt. Im Heide Park wollen die Verantwortlichen nun so schnell wie möglich den Betrieb hochfahren. Wann es wieder losgeht, will der Freizeitpark voraussichtlich in der kommenden Woche bekannt geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 21.04.2021 | 15:00 Uhr