Stand: 15.10.2021 10:05 Uhr Elbinsel Krautsand: Apfelernte für einen guten Zweck

Auf der Elbinsel Krautsand im Landkreis Stade werden an den kommenden beiden Wochenenden zahlreiche Apfelbäume abgeerntet. Hinter der Ernte steht ein gemeinnütziger Verein aus Hamburg mit dem Namen "Das Geld hängt an den Bäumen": Die Initiative kümmert sich um Plantagen, die sich für Obstbauern nicht rechnen. Die Äpfel auf Krautsand seien für den regulären Verkauf ungeeignet, so der Verein. Damit das Obst trotzdem verwertet wird, pflegen mehr als 20 sozial benachteiligte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Bäume das ganze Jahr. Nach der Ernte werden aus den Äpfeln Säfte und Schorlen hergestellt und anschließend verkauft. Mithilfe des Erlöses verschafft der Verein weiteren Menschen einen Arbeitsplatz. Für die aktuelle Ernte freut sich die Initiative eigenen Angaben zufolge aber auch über freiwillige Helferinnen und Helfer.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 15.10.2021 | 13:30 Uhr