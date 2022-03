Stand: 03.06.2020 10:35 Uhr Elbbrücke: Grüne wollen Projekt stoppen

Landtagsabgeordnete der Grünen aus dem Landkreis Lüneburg kritisieren den Umgang des Landes mit dem geplanten Bau der Elbbrücke bei Neu Darchau. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Unter anderem würde der Klimaschutz bewusst umgangen, so der Vorwurf. Wie viele Treibhausgase würde der Bau und der Betrieb der neuen Elbbrücke freisetzen? Das müsse aus Sicht der Grünen geklärt werden, bevor das Projekt weiterverfolgt wird, sagt die Abgeordnete Miriam Staudte. Dennoch fordere das Land vom Bauträger der Brücke, dem Landkreis Lüneburg, keine entsprechenden Prüfungen. Dies bestätige eine Anfrage der Grünen an die Landesregierung.

Grüne wollen modernisierten Fährbetrieb

Unklar bliebe auch die Finanzierung der Elbbrücke, so Detlev Schulz-Hendel von den Grünen. Denn das Land knüpfe seine 75-Prozent-Förderung der Bausumme daran, dass die Brücke wirtschaftlich sein wird. Die Grünen fürchten, dass der Landkreis Lüneburg deshalb ein Großteil der Kosten tragen muss - mit dramatischen finanziellen Folgen. Die Partei will per Antrag im Lüneburger Kreistag erreichen, dass das Brückenprojekt wieder eingestellt und der Fährbetrieb in Neu Darchau modernisiert wird.

