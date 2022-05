Stand: 24.05.2022 11:42 Uhr Ebstorf: 39-Jähriger randaliert und greift Polizisten an

Ein 39 Jahre alter Mann hat in der vergangenen Nacht im Landkreis Uelzen randaliert - ihn erwarten sechs Strafverfahren. Laut Polizei hatte der 39-Jährige zunächst in einer Gaststätte in Ebstorf Gäste beleidigt. Als zwei Beamte eingreifen wollten, griff der Mann die Polizisten unter anderem mit einem Pfefferspray an und verletzte sie. Ein Anwohner kam den Beamten zu Hilfe, er blieb unverletzt, so die Polizei. Der Randalierer hatte vor der Gaststätte auch den Hitlergruß gezeigt und war betrunken Fahrrad gefahren. Er kam in Polizeigewahrsam.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 24.05.2022 | 08:30 Uhr