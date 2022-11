Stand: 01.11.2022 10:07 Uhr Bürgerwindpark Oederquart: Unbekannte versenken Bagger

Unbekannte Täter haben am Wochenende auf dem Gelände der Baustelle des Bürgerwindparks in Oederquart Osterende (Landkreis Stade) randaliert und erhebliche Schäden verursacht. Nach Angaben eines Polizeisprechers schlossen die Eindringlinge einen Bagger kurz und zerstörten damit einen Hochsitz, eine Transformatorenstation sowie eine Brücke. Anschließend versenkten sie den Bagger in einem Entwässerungsgraben. Der Schaden wird auf 120.000 Euro geschätzt. Wenig später nahmen Unbekannte in Balje ebenfalls einen Bagger in Betrieb und beschädigten eine Gemeindestraße. Die Polizei geht davon aus, dass beide Fälle im Zusammenhang stehen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04779) 92 69 20 bei der Polizeistation in Freiburg zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.11.2022 | 09:30 Uhr