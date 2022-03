Stand: 03.03.2022 13:36 Uhr Brobergen: Verletzte nach Feuer in Dachgeschosswohnung

Bei einem Brand in Brobergen (Landkreis Stade) sind am Mittwoch zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei war am Abend aus ungeklärter Ursache in einer Dachgeschosswohnung ein Trockner in Brand geraten. Die alarmierte Feuerwehr löschte das sich im Dachgeschoss des Zweifamlienhauses ausbreitende Feuer. Die verletzten Bewohner im Alter von 71 und 73 Jahren wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden liegt bei 150.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 03.03.2022 | 07:30 Uhr