Bardowick: Problemstorch erfolgreich aus Nest vertrieben

Der Problemstorch aus Bardowick (Landkreis Lüneburg) ist laut Storchenbetreuer Hubert Horn erfolgreich vertrieben worden. Sein neues Nest befindet sich jedoch ebenfalls in der Gemeinde - und wieder in der Nähe eines Wohngebiets. Zuvor hat der Storch großen Schaden angerichtet, weil er auf Autos, Fenster und Türen eingehackt hatte. Horn vermutet, dass der Vogel in seinem Spiegelbild einen Rivalen erkannte. Die Gemeinde sprach daraufhin mit Naturschützern und baute ein Spitzdach auf das Storchennest. Das Tier konnte deshalb kein Nistmaterial mehr ablegen und zog offenbar weiter. Nun müsse man beobachten, ob der Storch an seinem neuen Nistplatz wieder Autos beschädigt, heißt es vom Storchenbetreuer.

