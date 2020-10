Stand: 07.10.2020 17:43 Uhr Bahnausbau: Niedersachsen fordert Festhalten an Plänen

Das Land Niedersachsen hat beim Ausbau des Bahnnetzes von Hannover nach Bremen und Hamburg Bund und Bahn aufgefordert, an den bisherigen Plänen festzuhalten. Der 2015 mit den Anliegern der Strecke mühsam gefundene Kompromiss müsse Bestand haben und endlich umgesetzt werden, so Wirtschaftsminister Althusmann am Mittwoch im Landtag. "Aus unserer Sicht wird an Alpha E nicht gerüttelt", so der Minister weiter. Andere Pläne würden auf starken Widerstand stoßen. Althusmann wies aber auch darauf hin, dass die Stadt Lüneburg dem Konzept Alpha E am Anfang zugestimmt habe und nun das Paket noch einmal neu diskutieren wolle.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 07.10.2020 | 17:00 Uhr