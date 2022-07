Stand: 08.07.2022 09:09 Uhr Autofahrer verliert Bewusstsein: Pkw prallt gegen vier Autos

Ein Unfall mit fünf beteiligten Autos hat am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz in Buchholz in der Nordheide geführt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein 43-jähriger Autofahrer vermutlich aus gesundheitlichen Gründen das Bewusstsein verloren. Der Mann sei daraufhin mit Vollgas zuerst auf die Gegenfahrbahn geraten, dann auch auf den Gehweg, so die Polizei. Sein Pkw prallte teils frontal, teils seitlich gegen insgesamt vier Autos. Vier Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Autos wurden teils schwer beschädigt. Während der Aufräumarbeiten war die Unfallstelle über mehrere Stunden voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 08.07.2022 | 09:30 Uhr