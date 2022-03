Stand: 19.03.2022 09:09 Uhr Auto prallt gegen Baum - drei junge Frauen schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 26 zwischen Jork und Buxtehude (Landkreis Stade) sind am Freitagabend drei junge Frauen zwischen 17 und 18 Jahren schwer verletzt worden. Die 18-jährige Fahranfängerin habe die Kontrolle über ihren Wagen verloren, teilte die Polizei am Sonnabend mit. Das Fahrzeug sei frontal gegen einen Baum geprallt. Die 18-Jährige sowie ihre beiden Beifahrerinnen im Alter von 17 und 18 Jahren konnten sich trotz ihrer schweren Verletzungen selbst aus dem Auto befreien. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

