Stand: 21.06.2022 08:01 Uhr Amelinghausen: Heideblütenfest für Mitte August geplant

Das Heideblütenfest in Amelinghausen (Landkreis Lüneburg) soll in diesem Sommer ohne Einschränkungen stattfinden. Vom 13. bis 21. August seien Feiernde wieder willkommen, teilt der Heideblütenverein mit. Im vergangenen Jahr gab es eine Festwoche ohne offizielle Krönung der Königin und Festumzug. In diesem Jahr soll wieder eine neue Heidekönigin gewählt werden, so dass die amtierende Heidekönigin Leonie kann nach ihrer dritten, Corona-bedingten Amtszeit abgelöst werden kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 21.06.2022 | 08:30 Uhr