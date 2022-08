Stand: 09.08.2022 12:38 Uhr Abbiege-Unfall in Jork: 29-Jährige schwer verletzt

Eine 29-Jährige aus Stade ist bei einem Unfall in Jork (Landkreis Stade) schwer verletzt worden. Die Frau wollte am Montagabend im Ortsteil Ladekop auf die A26 auffahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Beim Abbiegen kam ihr ein anderer Wagen entgegen. Beim Zusammenstoß der beiden Autos wurde die 29-Jährige nach Angaben der Polizei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach der Erstversorgung wurde sie mit einem Hubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen. Die vier Insassen des entgegenkommenden Wagens erlitten einen Schock.

